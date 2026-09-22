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  • /கோவையில் மாணவர்களுக்கு உணவு பரிமாறிய அமைச்சர் சம்பத்குமார்

Written ByR Balaji
Published: Sep 22, 2026, 06:00 PM|Updated: Sep 22, 2026, 06:00 PM
தமிழக முதலமைச்சரின் தொலைநோக்குச் சிந்தனையால் தொடங்கப்பட்ட முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் விரிவாக்கம் கோவை மாவட்டத்தில் சிறப்பாகத் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அமைச்சர் சம்பத்குமார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவை நேரில் பரிமாறி இத்திட்டத்தைத் தொடக்கி வைத்தார். கோவை மாவட்டத்தில் புதிதாக 501 பள்ளிகளில் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, சுமார் 56,550 மாணவ, மாணவிகள் பயனடைய உள்ளனர். குறிப்பாக 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கும் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டிருப்பது பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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