பேருந்து ஓட்டுநர்கள் இணைந்து சாலை மறியல்... பரபரப்பு வீடியோ!

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூர் அருகே அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் கார் ஓட்டுநருக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறு மற்றும் கைகலப்பு அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காந்திபுரத்தில் இருந்து நரசீபுரத்தை நோக்கிச் சென்ற 21A அரசுப் பேருந்து, விராலியூர் அருகே வந்தபோது கார் மீது மோதியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த மோதலில் காரின் பக்கவாட்டு கண்ணாடி உடைந்தது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த கார் ஓட்டுநர், பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இது கைகலப்பாக மாறி ஒருவரையொருவர் தாக்கிக்கொண்டனர். பேருந்து ஓட்டுநர் ரவிக்குமார் மற்றும் நடத்துனர் பத்மநாபன் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறி, அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

  • May 3, 2026, 03:20 PM IST

