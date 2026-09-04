/இனி வெள்ளி நகைகளுக்கும் ஹால்மார்க் கட்டாயம்: பிஐஎஸ் அதிரடி அறிவிப்பு!

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Written ByR Balaji
Published: Sep 04, 2026, 06:40 PM|Updated: Sep 04, 2026, 06:40 PM
வெள்ளி நகை வாங்க திட்டமிட்டிருக்கும் பொதுமக்கள் கடைக்குச் செல்லும் முன் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான புதிய விதிமுறை குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. தங்க நகைகளுக்குத் தரச் சான்றாக வழங்கப்பட்டு வரும் ஹால்மார்க் முத்திரை, தங்கத்தைத் தொடர்ந்து இனி வெள்ளி நகைகளுக்கும் கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது. வாடிக்கையாளர்களின் நுகர்வுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், ஆபரணத் துறையை முறைப்படுத்தவும் கொண்டுவரப்படும் இந்த புதிய நடைமுறை, அடுத்த மாதம் முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வர உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏற்கனவே கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் தங்க நகைகளுக்கு ஹால்மார்க் முத்திரை கட்டாயமாக்கப்பட்டது. முதற்கட்டமாக 400 மாவட்டங்களில் தொடங்கப்பட்ட இந்த நடைமுறை, தற்போது நாடு முழுவதும் முழுமையாகச் செயல்பாட்டில் உள்ளது. இதற்காக ஆறு
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