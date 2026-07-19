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  • /ரூ.2,500 முதல் 6 சிலிண்டர் வரை..! பட்ஜெட்டுக்கு ரகசிய ஆலோசனை..!

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 05:40 PM|Updated: Jul 19, 2026, 05:48 PM

தமிழ்நாடு அரசின் முதல் முழுமையான பட்ஜெட்டை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற இரண்டாவது அமைச்சரவை கூட்டம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள், தேர்தல் வாக்குறுதிகள், நிதி நெருக்கடி, நிர்வாக ஒழுங்கு என பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து அமைச்சரவை விரிவாக ஆலோசித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அனைத்து துறை அமைச்சர்களும் பங்கேற்றனர். 2026-27 நிதியாண்டுக்கான முழுமையான பட்ஜெட் அறிக்கையை தயாரிக்க அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியதையடுத்து, நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் பட்ஜெட் தயாரிப்பு பணிகளை விரைவுபடுத்த உள்ளார். முந்தைய ஆட்சியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இடைக்கால பட்ஜெட்டைத் தொடர்ந்து, தற்போதைய அரசு தனது முதல் முழு பட்ஜெட்டை விரைவில் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யத் தயாராகி

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