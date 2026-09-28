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Written BySudharsan G
Published: Sep 28, 2026, 01:00 AM|Updated: Sep 28, 2026, 01:00 AM
அலோபதி மருந்து எடுத்துக்கொள்ளும்போது சித்த மருந்தை சாப்பிடுவது நன்மையா ? தீமையா ? என்பது குறித்து பாரம்பரிய சித்த மருத்துவர் செந்தில்குமார் நமக்கு அளித்த விளக்கத்தில், "என்னிடம் வருபவர்களுக்கு முதலில் பேதி கொடுத்து உடல் சுத்தி செய்வேன். அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குபவர்கள் சிகிச்சை எடுக்க யோசிப்பார்கள். இரண்டு மருத்துவங்களையும் ஒரே நேரத்தில் எடுத்தால் பிரச்சனை வர வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், நீரிழிவு நோய்க்கு அலோபதி மாத்திரை எடுப்பவர் தோல் பிரச்சனைக்கு சித்தா சிகிச்சை எடுப்பது போன்ற சில நிலைகளில் பிரித்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது விற்பவருக்கு மட்டுமே நல்லது. பொருளை விற்ற பிறகு பெரும்பாலானோர் போன் எடுப்பதில்லை, ஏமாற்றி விடுகிறார்கள். ஆன்லைனில் எதையும் நம்பி வாங்குவதை விட மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு அவசியம். ஆயுஷ் அமைச்சகம் மற்றும்
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சித்தா, அலோபதி மருந்துகளை ஒரே நேரத்தில் சாப்பிடலாமா? சித்த மருத்துவர் சொல்வது என்ன?
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