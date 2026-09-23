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  • /வலி நிவாரணிகள், ஆன்டிபயாடிக்... CDSCO பகீர் எச்சரிக்கை!

Written ByR Balaji
Published: Sep 23, 2026, 10:00 PM|Updated: Sep 23, 2026, 10:00 PM
வலி நிவாரணிகள் மற்றும் ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை இனி தன்னிச்சையாக பயன்படுத்த வேண்டாம் என மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக செப்டம்பர் 21-ம் தேதி மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் ஜெனரல் டாக்டர் ராஜீவ் சிங் ரகுவன்ஷி சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், NSAIDs எனப்படும் வலி நிவாரணிகள் மற்றும் ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை மருத்துவரின் பரிந்துரையின்படியே பயன்படுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பெரும்பாலான வலி நிவாரணிகள் அட்டவணை H-ன் கீழும், பெரும்பாலான ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் அட்டவணை H1-ன் கீழும் வருகின்றன. எனவே, இவற்றை மருத்துவர் பரிந்துரையின்றி சில்லறை விற்பனை செய்யக்கூடாது என மருந்தகங்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வலி, காய்ச்சல் அல்லது வேறு அறிகுறிகள் தொடர்ந்து நீடித்தால், மீண்டும் மீண்டும் தாமாகவே மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் மருத்துவரை
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