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UPI பணப் பரிவர்த்தனைக்கு யாருக்கு கட்டணம்? மத்திய அரசு விளக்கம்!
Written By
Sripriya Sambathkumar
Published: Aug 09, 2026, 02:00 PM
|
Updated: Aug 09, 2026, 02:00 PM
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தனிநபர்களுக்கு இடையிலான (P2P) பணப் பரிமாற்றங்களுக்குப் பயனர்களிடமிருந்து கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்படாது: மத்திய அரசு
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