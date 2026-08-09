/UPI பணப் பரிவர்த்தனைக்கு யாருக்கு கட்டணம்? மத்திய அரசு விளக்கம்!

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Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 09, 2026, 02:00 PM|Updated: Aug 09, 2026, 02:00 PM
தனிநபர்களுக்கு இடையிலான (P2P) பணப் பரிமாற்றங்களுக்குப் பயனர்களிடமிருந்து கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்படாது: மத்திய அரசு

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