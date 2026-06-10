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தங்க நகை கடன்: வங்கிக்கு கட்டுப்பாடு...? மத்திய அரசு வைத்த செக்!

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 10, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:00 PM IST
இந்தியாவில் வங்கியில் தங்கக் கடன் தொடர்பாக முக்கிய புதிய அதிரடி மாற்றங்கள் வரப்போகிறது என பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இது குறித்து முழுவிவரத்தை பார்க்கலாம்...

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