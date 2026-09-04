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Written ByR Balaji
Published: Sep 04, 2026, 07:20 PM|Updated: Sep 04, 2026, 07:20 PM
துருக்கியில் நடைபெற்ற உலக ஜூனியர் பவர்லிஃப்டிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், 140 கிலோ எடையை தூக்கி வரலாற்று சாதனை படைத்தவர் இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை கேயா பானர்ஜி. விளையாட்டு துறையில் நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்த இந்த சாதனை பெண்ணுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்த அதே வேளையில், சமூக வலைதளங்களின் கசப்பான மறுபக்கத்தையும் அவர் எதிர்கொள்ள நேரிட்டது. போட்டி மேடையில் அவர் தீவிர முயற்சியுடன் எடையை தூக்கும் வீடியோவை இணையத்தில் சிலர் தவறாகப் பயன்படுத்தி, அவரது உடலமைப்பைக் கேலி செய்தும், ஆபாசமான மீம்கள் பகிர்ந்தும் மோசமான ஆன்லைன் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டனர். எல்லை மீறிய சிலர், ஏஐ (AI) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி அவரது புகைப்படங்களை ஆபாசமாக மார்பிங் செய்து இணையத்தில் பரப்பிய கொடுமையும் அரங்கேறியுள்ளது. ஒரு சர்வதேச சாம்பியன் என்ற
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140 கிலோவை தூக்கிய சாதனைப் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்! | Keyaa Banerji Online Abuse
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