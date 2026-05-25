12 மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு!

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 25, 2026, 08:40 PM IST|Updated: May 25, 2026, 08:45 PM IST

வெப்பச்சலனம் மற்றும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் இன்று பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த மழையின் மூலம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் வெப்பம் தணிந்து குளுமையான சூழல் நிலவக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

