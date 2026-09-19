/முதல்வர் விஜய் அரசியல்; விஜய் சேதுபதியின் விமர்சனம்: விக்ரம் பிரபு பேட்டி

Published: Sep 19, 2026, 09:40 PM|Updated: Sep 19, 2026, 09:40 PM
நடிகர் விக்ரம் பிரபு செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் பல்வேறு சுவாரஸ்யமான கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார். நடிகர் விஜய் புதிய முயற்சியாக அரசியலில் இறங்கியுள்ளது குறித்துப் பேசிய அவர், விஜய் தனக்குப் பிடித்த நடிகர்களில் ஒருவர் என்றும், ஒரு தனிநபர் மாறுவதால் மட்டும் சமூகம் மாறிவிடாது, மக்களும் மாறினால் மட்டுமே மாற்றம் சாத்தியம் என்றும், அதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.
மேலும், வாரந்தோறும் பல திரைப்படங்கள் வெளியானாலும், கதைக்களத்தை நம்பி நல்ல படங்கள் அதிகம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே தன் விருப்பம் என்றார். நகைச்சுவை நடிகர்கள் கதாநாயகர்களாக மாறுவது குறித்த கேள்விக்கு, திரையுலகில் அனைவரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என வாழ்த்து தெரிவித்தார்.