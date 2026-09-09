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  • /சென்னை-மதுரை விமான சேவையை நிறுத்தும் Air India - திடீர் முடிவு ஏன்?

Written ByR Balaji
Published: Sep 09, 2026, 09:00 PM|Updated: Sep 09, 2026, 09:00 PM
சென்னை விமானப் பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. Air India Express நிறுவனம், சென்னையில் இருந்து மதுரை, போர்ட் பிளேர், குவாஹாத்தி மற்றும் ஹைதராபாத் நகரங்களுக்கு இயக்கப்படும் விமான சேவைகளை அக்டோபர் மாத இறுதி முதல் தற்காலிகமாக நிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை நிரந்தரமானது அல்ல என்றும், இது வழக்கமான ‘Seasonal Cuts’ எனப்படும் பருவகால சேவை மாற்றம் என்றும் விமான நிறுவன வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. பயணிகளின் தேவை மற்றும் சந்தை நிலவரத்தை பொறுத்து, அடுத்த ஆண்டு இந்த வழித்தடங்களில் மீண்டும் விமான சேவையை தொடங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, சென்னை - மதுரை விமான சேவை நிறுத்தப்பட்டாலும், Air India Express நிறுவனம் பெங்களூரு - மதுரை இடையே புதிய விமான சேவையை
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