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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 25, 2026, 09:40 PM|Updated: Sep 25, 2026, 09:40 PM
பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் கைவிடப்பட்ட நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தின் பயணிகள் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து திறனை அதிகரிக்க புதிய T5 முனையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக தமிழக அரசு மற்றும் இந்திய விமான நிலைய ஆணையமான, AAI இடையே சமீபத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. T5 முனையம் அமைப்பது, அதற்கான அணுகுச்சாலை மற்றும் விமான நிலையத்தின் ஒட்டுமொத்த திறனை அதிகரிப்பது ஆகியவை குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பரந்தூர் பசுமைவெளி விமான நிலையத் திட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இரண்டாவது விமான நிலையத்திற்கான புதிய இடம் தேர்வு செய்யப்படும் வரை, தற்போதைய சென்னை விமான நிலையத்தை விரிவுபடுத்துவதில் அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. T5 முனையம் விமான நிலையத்தின் விமானங்கள் இயக்கப்படும் பகுதியில்
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Chennai Airport புதிய T5 முனையம் அமைப்பதற்கான பணிகள் விரைவில் தொடக்கம்!
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