/சென்னை ஏர்போர்ட் விரிவாக்கம்; மேலும் தாமதம்... காலக்கெடு நீட்டிப்பு

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Written BySudharsan G
Published: Jul 28, 2026, 05:20 PM|Updated: Jul 28, 2026, 05:43 PM

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் 2,467 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இரண்டாம் கட்ட நவீனமயமாக்கல் திட்டப் பணிகளை, 2026 டிசம்பருக்குள் முடிக்க மத்திய அரசு புதிய இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. முன்னதாக, இந்தப் பணிகள் 2025 ஜூலை மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் என திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது சுமார் 18 மாதங்கள் தாமதமாகியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய பகுதியாக சர்வதேச பயணிகளுக்கான புதிய டெர்மினல்-3 கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதன் கட்டுமானப் பணிகள் 2026 நவம்பரில் நிறைவடைந்து திறக்கப்படும் என்றும், அதன் பின்னர் ஒரு மாதம் சோதனை மற்றும் இறுதிக்கட்ட ஏற்பாடுகளுக்குப் பிறகு பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் என்றும் இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. மாநிலங்களவையில், தமிழ்நாடு எம்.பி. வைகோ எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த

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