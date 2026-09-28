/சென்னை ஏர்போட்டிற்கு புதிய மேம்பாலம்... தமிழ்நாடு அரசிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு

சென்னை விமான நிலையத்திற்குத் தாம்பரம் – போரூர் சாலையிலிருந்து நேரடியாக வாகனங்கள் வந்து செல்லும் வகையில், புதிய மேம்பால சாலை ஒன்றை அமைப்பதற்கு இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் திட்டமிட்டு விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. தற்போது சென்னை விமான நிலையம் மூன்று முனையங்களுடன் இயங்கி வரும் வேளையில், இரண்டாம் கட்ட ஒருங்கிணைந்த சர்வதேச முனையப் பணிகளும், கார்கோ சரக்கு விமானச் சேவைக்கான பிரத்யேக முனையப் பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இருப்பினும், விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் வாகனங்கள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் அனைத்தும் ஜி.எஸ்.டி. சாலை வழியாக மட்டுமே வர வேண்டிய சூழல் இருப்பதால், அங்கு கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வரும்