சென்னைஸ் அமிர்தா மாணவர்கள் அதிக அளவில் தேர்வு

சென்னைஸ் அமிர்தா இண்டர்நேஷனல் ஏவியேஷன் கல்லூரியில், ஏர் ஏசியா நிறுவனம் சார்பில் முதன் முறையாக வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு, ஏர் ஏசியா நிறுவனத்தில் 6 மாத கால பயிற்சியுடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. சென்னைஸ் அமிர்தா கல்விக்குழும நிறுவனர் பூமிநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், மலேசியாவின் முன்னாள் துணை அமைச்சர் டத்தோ ஸெரி டாக்டர் எஸ்.கே. தேவமணி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார். ஏர் ஏசியா RedQ-ன் (கோலாலம்பூர்) AOC லைன் பராமரிப்புப் பிரிவுத் தலைவர் சரவணன் ராஜ் முனுசாமி, மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடி வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் சர்வதேச வாய்ப்புகள் குறித்துப் பேசினார்.
