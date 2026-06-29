/சென்னையில் 3 வயது குழந்தைக்கு நேர்ந்த சோகம்.. இரு கால்களிலும் எலும்பு முறிவு!

சென்னையில் அங்கன்வாடி மையத்தில் உள்ள கழிவறையில் தவறி விழுந்து மூன்று வயது குழந்தை காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை கொடுங்கையூர் மகாத்மா காந்தி நகர் மூன்றாவது தெருவை சேர்ந்தவர் சீனிவாசன். இவர் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் டெலிவரி செய்யும் பணி செய்து வருகிறார். இவரது 3 வயது ஆண் குழந்தை கொடுங்கையூர் எஸ்.ஏ காலனி 8வது தெருவில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் கடந்த ஏழு மாதங்களாக படித்து வருகிறார். இந்நிலையில், நேற்று காலை வழக்கம் போல் பெற்றோர் குழந்தையை அங்கன்வாடி மையத்தில் விட்டு சென்றனர். அங்கன்வாடி மையத்தில் ஆசிரியர் அனிதா, ஊழியர் பிரியதர்ஷினி உள்ளிட்டோர் பணியில் இருந்த போது 3 வயது ஆண் குழந்தை மேத்யூ