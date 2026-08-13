/ஆகஸ்ட் 13 தங்கம், வெள்ளி விலை - சென்னை நிலவரம் இதோ

தங்கம் விலை கடந்த ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதியில் இருந்து தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. அன்றைய தினம் ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 2,240 ரூபாய் உயர்ந்தது. ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி மட்டும் சவரனுக்கு 120 ரூபாய் குறைந்து, ஒரு சவரன் தங்கம் 1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 600 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு 15 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் 13 ஆயிரத்து 950 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்தச் சூழலில் தங்கம் விலை அதற்குப் பிறகு மீண்டும் அதிரடியாக உயர்ந்தது. சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி சவரனுக்கு 400 ரூபாய் அதிகரித்து, ஒரு சவரன் தங்கம் 1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 600