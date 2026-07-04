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  • /73 நிமிடங்களில் சென்னை - பெங்களூரு..! 8 நிலையங்கள்; 320 Kmph வேகம்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 04, 2026, 05:20 PM|Updated: Jul 04, 2026, 05:24 PM

சென்னையில் காலை உணவு சாப்பிட்டு, ஒரு மணி நேரத்தில் பெங்களூருவில் அலுவலகம் செல்லும் நாள் வெகுதொலைவில் இல்லை. தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய போக்குவரத்து திட்டங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் சென்னை – பெங்களூரு அதிவேக புல்லட் ரயில் திட்டம், பயண நேரத்தை மட்டுமல்ல... தொழில், முதலீடு, ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் புதிய பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லப் போகிறது. இந்தியாவின் அதிவேக ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வரும் தேசிய அதிவேக ரயில் கழகம், சென்னை – பெங்களூரு இடையேயான புல்லட் ரயில் திட்டத்திற்கான வழித்தட ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரித்து முடித்துள்ளது. தொடர்ந்து கர்நாடக அரசு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியுள்ள நிலையில், 2027–28ஆம் ஆண்டில் திட்டப் பணிகள் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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