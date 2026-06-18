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பெங்களூரு–சென்னை விரைவுச்சாலை திட்டம் தாமதம்.. காரணம் இதுதான்!

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:00 PM IST
பெங்களூரு–சென்னை விரைவுச்சாலை திட்டத்தின் தமிழ்நாடு பகுதி மீண்டும் தாமதம் அடைந்துள்ளது.

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