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பெங்களூரு–சென்னை விரைவுச்சாலை திட்டம் தாமதம்.. காரணம் இதுதான்!
பெங்களூரு–சென்னை விரைவுச்சாலை திட்டம் தாமதம்.. காரணம் இதுதான்!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 06:00 PM IST
|
Updated: Jun 18, 2026, 06:00 PM IST
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பெங்களூரு–சென்னை விரைவுச்சாலை திட்டத்தின் தமிழ்நாடு பகுதி மீண்டும் தாமதம் அடைந்துள்ளது.
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