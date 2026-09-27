/அடியோடு மாறும் சென்னை சாலைகள்.. வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. அரசின் சூப்பர் திட்டம்

சென்னையில் உள்ள சாலைகள் பல இடங்கள் சேதமடைந்திருப்பதாகவும், வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாவதாகவும் புகார்கள் வந்தன. இதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னையில் சேதமடைந்த பேருந்து வழித்தட சாலைகள் மற்றும் உட்புற சாலைகளை மேம்படுத்தும் பணிகளுக்கு சென்னை மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக 160 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள 780 சாலைகளை மேம்படுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 150 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் திட்ட அறிக்கைகள், நிர்வாக ஒப்புதலுக்காக தமிழக அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
முதற்கட்டமாக 15 மண்டலங்களிலும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதில் 66 பேருந்து வழித்தட சாலைகளில் 45 புள்ளி 13 கிலோமீட்டரும், 714 உட்புற சாலைகளில் 114 புள்ளி 87 கிலோமீட்டரும் அடங்கும்.
சென்னையில் 360 கிலோமீட்டர் பேருந்து