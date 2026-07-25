/வேற லெவலில் மாறும் எழும்பூர்... தென்மாவட்ட மக்களின் கவனத்திற்கு...

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Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 02:00 PM|Updated: Jul 25, 2026, 02:04 PM

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் சுமார் 840 ரூபாய் கோடி மதிப்பில் பிரமாண்ட மறுசீரமைப்புப் பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மொத்தம் 5 கட்டங்களாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்தச் சீரமைப்புப் பணியில், தற்போது 3-வது கட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. பயணிகள் காத்திருக்கும் நவீன அறைகள், எஸ்கலேட்டர்கள், லிஃப்ட் வசதிகள், பிரமாண்ட நடைமேம்பாலங்கள் மற்றும் உணவகங்கள் என எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் முகமே மாறப்போகிறது. குறிப்பாக, காந்தி இர்வின் சாலைப் பகுதியில் உள்ள முதல் 5 நடைமேடைகளில் 18 மீட்டர் அகலமும், 120 மீட்டர் நீளமும் கொண்ட இரும்பு நடைமேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் 500 மெட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிக எடை கொண்ட ராட்சத கிரேன்கள் மூலம் நடைபெற்று வருகின்றன. அடுத்து வரும்

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