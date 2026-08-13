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நோயாளிகளுக்கு முட்டை, ரொட்டி வழங்கும் முறையா இது? அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சி!
Published: Aug 13, 2026, 07:20 PM
|
Updated: Aug 13, 2026, 07:20 PM
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அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
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