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  • /நோயாளிகளுக்கு முட்டை, ரொட்டி வழங்கும் முறையா இது? அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சி!

Published: Aug 13, 2026, 07:20 PM|Updated: Aug 13, 2026, 07:20 PM
அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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