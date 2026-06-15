/பெண்களை அந்தரங்க வீடியோ எடுத்த ஜிம் மாஸ்டர்... மனைவியே கொடுத்த பகீர் புகார்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரேம் என்பவர் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு சென்னையில் ஜிம் நடத்தி வந்துள்ளார். அப்போது சென்னை ராயபுரத்தைச் சேர்ந்த நிஷா என்பவருடன் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டு, பின்னர் இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு தற்போது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்நிலையில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த சந்தியா என்ற பெண்ணுடன் பிரேம் சமூக வலைதளம் மூலம் பழகி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் பிரேமுக்கு ஏற்கனவே திருமணமானது தெரியவந்ததால், அந்த பெண் எண்ணூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக ராயபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டிய மனைவி நிஷா, வண்ணாரப்பேட்டை துணை