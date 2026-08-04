/சென்னை - மதுரை; 5 மணி நேரம்..! NHAI மெகா சர்ப்ரைஸ்

தலைநகர் சென்னையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு உச்சி மாநாட்டில் பேசிய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தின் மண்டல அதிகாரி, சென்னை - திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ்வே திட்டம் மதுரை வரை விரிவாக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே சென்னை - திருச்சி இடையே கிரீன்ஃபீல்ட் முறையில் புதிய அதிவேக சாலை அமைக்கும் திட்டம் தயாராக இருந்த நிலையில், தற்போது அதை தென் தமிழகத்தின் முக்கிய நகரமான மதுரை வரை நீட்டிக்க முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக தினமும் 1.6 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாகனங்கள் பயணம் செய்கின்றன. இதன் காரணமாக செங்கல்பட்டு, திண்டிவனம், விழுப்புரம், பெரம்பலூர் மற்றும் திருச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவுகிறது. குறிப்பாக