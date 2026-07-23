/குண்டும் குழியா.? இனி குட்பை சென்னை மாநகராட்சியின் அதிரடி திட்டம்! மாஸ்டர் பிளான்!

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Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 06:40 PM|Updated: Jul 23, 2026, 07:48 PM

தலைநகர் சென்னையின் முக்கிய சாலைகளை உலகத் தரத்திற்கு உயர்த்தும் நோக்கில், போக்குவரத்து வசதி, மழைநீர் வடிகால், நடைபாதை, தெருவிளக்குகள் மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஒருங்கிணைத்து, சுமார் 80 கிலோமீட்டர் நீள சாலைகளை மேம்படுத்த சென்னை மாநகராட்சி வகுத்துள்ள திட்டம், பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிக்காக 1 கோடியே 18 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. திட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. திட்டத்தின் முதற்கட்டமாக, அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் தொழில் சார்ந்த போக்குவரத்து நடைபெறும் மூன்று முக்கிய பகுதிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, பெரம்பூர் – வியாசர்பாடி பகுதியில் 20 கிலோமீட்டர் நீள

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