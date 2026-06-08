/இனி வேற லெவலுக்கு மாறும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள்!

சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் காலியாக உள்ள இடங்களை பயனுள்ள வகையில் மாற்ற சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம், அசத்தல் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றி வரும் சென்னை மெட்ரோ ரயில். மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், தனது 2-ம் கட்ட திட்டத்தின் கீழ் புதிய வருவாய் மற்றும் பயணிகள் வசதி மேம்பாட்டு முயற்சியை கையில் எடுத்துள்ளது. இதன்படி, 11 முக்கிய சுரங்க மெட்ரோ நிலையங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகளுக்கு மேலே ஒருங்கிணைந்த சொத்து மேம்பாட்டு திட்டங்களை உருவாக்க டெண்டர்கள் விடப்பட்டுள்ளன. தற்போது வெற்று இடங்களாக உள்ள மெட்ரோ நிலைய நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகள், எதிர்காலத்தில் நவீன வணிக வளாகங்கள், சில்லறை விற்பனைக் கடைகள், அலுவலகக்