/சென்னையைச் சுற்றி மெட்ரோ வலை.! மாஸ்டர் பிளான் இதுதான்..!

சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மெட்ரோ ரயில் சேவையை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் திட்டங்கள் வேகமெடுக்கத் தொடங்கியுள்ளன. கிளாம்பாக்கம், ஆவடி, ஸ்ரீபெரும்புதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளை இணைக்கும் 3 புதிய வழித்தடங்களுக்கும், தமிழகத்தின் ஓசூரை கர்நாடகாவின் பொம்மசந்திராவுடன் இணைக்கும் மெட்ரோ திட்டத்திற்கும் ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
முதற்கட்டமாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2-ஆம் கட்டத் திட்டத்தில் 118.9 கிலோமீட்டர் நீளத்தில் 3 வழித்தடங்கள் அமைக்கும் பணிகள் 63 ஆயிரத்து 246 கோடி மதிப்பில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை முதல் போரூர் சந்திப்பு வரையிலான மெட்ரோ வழித்தடப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.இந்த வழித்தடம் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள வடபழனி மெட்ரோ நிலையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இந்த