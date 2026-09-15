/சென்னையில் கனமழையால் ஏற்படும் ஆபத்து... த.வெ.க. அரசுக்கு உள்ள சவால்?

ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு... அதிநவீனக் கட்டமைப்பு... இருப்பினும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட பயணிகள் இலக்கில் கால்வாசியைக் கூட சென்னை மெட்ரோ இன்னும் எட்டவில்லை! டெல்லி, மும்பை போன்ற பெருநகரங்களைப் போல சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் எதிர்பார்த்த வரவேற்பைப் பெறாதது ஏன்?
சென்னையில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் கூடுதல் கவனம் தேவை என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாடு குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. அதில், கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை முறையாக செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆவணங்களில் மட்டும் இருக்கும் திட்டங்களை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மாநிலம் முழுவதும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய