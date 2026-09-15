Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /சென்னையில் கனமழையால் ஏற்படும் ஆபத்து... த.வெ.க. அரசுக்கு உள்ள சவால்?

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 15, 2026, 05:40 PM|Updated: Sep 15, 2026, 05:40 PM
ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு... அதிநவீனக் கட்டமைப்பு... இருப்பினும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட பயணிகள் இலக்கில் கால்வாசியைக் கூட சென்னை மெட்ரோ இன்னும் எட்டவில்லை! டெல்லி, மும்பை போன்ற பெருநகரங்களைப் போல சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் எதிர்பார்த்த வரவேற்பைப் பெறாதது ஏன்? சென்னையில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் கூடுதல் கவனம் தேவை என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாடு குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. அதில், கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை முறையாக செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆவணங்களில் மட்டும் இருக்கும் திட்டங்களை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாநிலம் முழுவதும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய
See more

Recommended Videos

டெல்லில 60L... சென்னையில 3L!CMRL-ஐ மிரட்டும் புள்ளிவிவரம்!
03:05
திடீரென சரிந்து விழுந்து உயரிழப்பு! காரணம் என்ன? காப்பது எப்படி?
03:55
சென்னையில் கனமழையால் ஏற்படும் ஆபத்து... த.வெ.க. அரசுக்கு உள்ள சவால்?
03:08
திமுகவின் விமர்சனம் அவதூறு; தனிநபர் விமர்சனமாக உள்ளது: அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி
06:59
பாஜக எதிர்ப்பில் தவெக உறுதியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்: திருமாவளவன்
11:10
இந்த விளையாட்டை அண்ணாமலை என்னிடம் விளையாடி இருக்கக்கூடாது: அஸ்வத்தாமன் காட்டம்
05:38
சென்னை விமான பயணிகளுக்கு Surprise... இனி பயணிகளுக்கு சிரமமில்லை...
02:22
ஸ்டாலின் தலைமையில் 3வது அணி? காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செக் வைக்கிறாரா?
04:10
CM விஜய்யை விமர்சித்தாரா விஜய் சேதுபதி...? வைரலாகும் வீடியோ
02:18
தவெக அரசுக்கு வந்த முதல் சோதனை: விஜய்க்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட்கள் களம் இறங்கியது ஏன்?
04:16
"என் மகனின் கண்களை மீண்டும் பார்க்கணும்"! கிரீஸில் தாய் பாசத்தின் ஒரு புதிய அத்தியாயம்
01:59
சாலையை உடைத்து இயற்கையை மீட்கும் அரசு! பள்ளிக்கரணையில் மெகா பிளான்!
03:11

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
த்ரிஷா இடத்தில் நான் இருந்தால்..விலகி விடுவேன்-நடிகை அம்பிகா பேச்சு
2
3
4
5