/மெட்ரோ ரயிலில் புது கட்டுப்பாடு; மீறினால் ரூ.2500 அபராதம்!

மெட்ரோ ரயிலில் சத்தமாக மொபைலில் பேசுகிறீர்களா? அல்லது ஹெட்போன் இல்லாமல் பாடல், வீடியோ கேட்கிறீர்களா? இனி அப்படி செய்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது. என்னென்ன செயல்களுக்கு இந்த அபராதம் விதிக்கப்படும்? என்பதை பார்க்கலாம்... மெட்ரோ ரயில் பயணிகளின் வசதி மற்றும் அமைதியான பயண சூழலை உறுதி செய்யும் வகையில், விதிமுறைகளை மீறுவோருக்கு விதிக்கப்படும் அதிகபட்ச அபராதம் 500 ரூபாயில் இருந்து 2,500ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான 'ஜன் விஸ்வாஸ்' சட்டத் திருத்தத்தின் அடிப்படையில், மெட்ரோ ரயில்வே சட்டம், 2002-ன் பிரிவு 59-இன் கீழ் இந்த புதிய அபராதம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி, மெட்ரோ ரயில் அல்லது நிலைய வளாகத்தில்