Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /மெட்ரோ ரயிலில் புது கட்டுப்பாடு; மீறினால் ரூ.2500 அபராதம்!

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 05:40 PM|Updated: Jul 15, 2026, 05:47 PM

மெட்ரோ ரயிலில் சத்தமாக மொபைலில் பேசுகிறீர்களா? அல்லது ஹெட்போன் இல்லாமல் பாடல், வீடியோ கேட்கிறீர்களா? இனி அப்படி செய்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது. என்னென்ன செயல்களுக்கு இந்த அபராதம் விதிக்கப்படும்? என்பதை பார்க்கலாம்... மெட்ரோ ரயில் பயணிகளின் வசதி மற்றும் அமைதியான பயண சூழலை உறுதி செய்யும் வகையில், விதிமுறைகளை மீறுவோருக்கு விதிக்கப்படும் அதிகபட்ச அபராதம் 500 ரூபாயில் இருந்து 2,500ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான 'ஜன் விஸ்வாஸ்' சட்டத் திருத்தத்தின் அடிப்படையில், மெட்ரோ ரயில்வே சட்டம், 2002-ன் பிரிவு 59-இன் கீழ் இந்த புதிய அபராதம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி, மெட்ரோ ரயில் அல்லது நிலைய வளாகத்தில்

See more

Recommended Videos

மெட்ரோ ரயிலில் புது கட்டுப்பாடு; மீறினால் ரூ.2500 அபராதம்!
02:43
300 ஹோட்டல்களை கதறவிட்ட 'தமிழர்'... ஒரு தவறால் சிக்கிய 36 ஆண்டு மோசடி!
02:09
"உங்க கதைய போஸ்டர் அடிப்பேன்!" ஆட்சியரை தனியாக அலறவிட்ட பெண்!
03:46
நல்லா பேசுனான் இப்ப செத்துட்டான்! அவன அடிச்சே கொன்னுட்டாங்க! லாக்-அப் மரணம்?
03:42
தங்கம் முதலீடு ; சீனா எடுத்த அதிரடி முடிவு
02:31
விஜய் ஆண்டனி பகிர்ந்த தவெக பெண் நிர்வாகி கண்ணீர் வீடியோ
04:19
ரயில் பெட்டிகளில் ஆட்டைய போட்ட பயணிகள்: போர்வை திருட்டால் இந்திய ரயில்வேக்கு ரூ.104 கோடி நஷ்டம்
02:52
கப்பலில் வேலை செய்த கணவன்... வீடு திரும்பியபோது காத்திருந்த அதிர்ச்சி
01:23
"தேசமே முதன்மை"... நந்த் கிஷோர் மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல்!
02:12
நான் எங்கு ஒளிந்தேன்? எங்கு ஓடினேன்?- எ.வ.வேலு பரபரப்பு பேட்டி
12:37
தமிழ்நாட்டின் 4 ஏர்போர்ட் திட்டங்களுக்கு ஆப்பு... முடங்கிப் போனது ஏன்?
03:14
"மௌனமானது மந்திரக் குரல்" இசைப்பேரரசி எஸ்.ஜானகி மறைவு..! கடைசி நிமிடங்கள்..!
04:42

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சிவகங்கை: +2 மாணவனுக்கு கத்திக்குத்து.. சக மாணவர் செய்த கொடூரம்.. நடந்தது என்ன?
Sivaganga News1 hr ago
2
local body election1 hr ago
3
Chennai Power Cut1 hr ago
4
Jailer 21 hr ago
5
TVK1 hr ago