/பெரம்பூர் To பட்டாளம் வரை..பூமிக்குள் பாயும் மெட்ரோ..! வேகமெடுத்த சுரங்கப் பணி

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Published: Aug 18, 2026, 06:00 PM|Updated: Aug 18, 2026, 06:00 PM
வடசென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும், பயண நேரத்தை மிச்சப்படுத்தவும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் மேற்கொண்டு வரும் இரண்டாம் கட்டப் பணிகளில் முக்கியமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. பெரம்பூர் பேரக்ஸ் பகுதியில் இருந்து பட்டாளம் நோக்கி சுரங்கம் அமைக்கும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது. அடர்த்தியான குடியிருப்புகள், குறுகலான சாலைகள், பழமையான கட்டிடங்கள் என சவால்கள் நிறைந்த இந்தப் பகுதியில், சாலைக்கு மேலே போக்குவரத்து பாதிக்காமல்... சாலைக்கு கீழே மெட்ரோ பாதை உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை மெட்ரோவின் இரண்டாம் கட்டத் திட்டம் மொத்தம் 118.9 கிலோமீட்டர் நீளத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் முக்கியமானது மாதவரம் முதல் சிறுசேரி சிப்காட் வரையிலான 45.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள மூன்றாம் வழித்தடம். வடசென்னையின் மாதவரத்தை, சென்னை நகரின் முக்கியப் பகுதிகள் வழியாக தென்சென்னையின்
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