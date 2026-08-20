/அரும்பாக்கம் மெட்ரோவில் அமையும் மெகா Shopping Mall!

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை சுற்றியுள்ள நிலங்களை சிறப்பாக பயன்படுத்தும் வகையில், பல்வேறு வணிக மற்றும் அலுவலக திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வரிசையில், அரும்பாக்கம் மெட்ரோ நிலையம் அருகே பல அடுக்கு வணிக வளாகம் அமைக்க சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
100 அடி சாலையில், ஏற்கனவே உள்ள வாகன நிறுத்துமிடத்திற்கு அருகே, மெட்ரோ நிலையத்தின் பின்புறத்தில் சுமார் ஆயிரத்து 660 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் இந்த கட்டடம் அமைய உள்ளது.
இந்த கட்டடத்தில் தரைத்தளத்திற்கு கீழ் ஒரு தளமும், ஸ்டில்ட் தளமும், அதற்கு மேல் 7 தளங்களும் அமைக்கப்பட உள்ளன. ஸ்டில்ட் தளத்தில் நான்கு அடுக்கு இயந்திர கார் பார்க்கிங் வசதி ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன.
7 மேல் தளங்களில், 4 தளங்கள் வணிக