/சென்னை மெட்ரோ ரயில் அப்டேட்! புதிய சுரங்கம் அமைக்கிறது

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 20, 2026, 09:40 PM|Updated: Sep 20, 2026, 09:40 PM
சென்னை மெட்ரோ ரயில் பணிகளுக்காக, சுரங்கத்துக்கு அடியில் சுரங்கம் அமைத்து சாதனை படைத்துள்ளது. இது ஒரு இன்ஜினியரிங் மேஜிக் என்றே சொல்லப்படுகிறது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

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