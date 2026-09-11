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சென்னை மெட்ரோ வரலாற்றில் மெகா சவால்... ராயப்பேட்டை - ஆயிரம் விளக்கு பணிகள் என்னாச்சு?
Written By
Sudharsan G
Published: Sep 11, 2026, 01:00 AM
|
Updated: Sep 11, 2026, 01:00 AM
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ஒன்றரை ஆண்டு கடும் உழைப்பு... 900 மீட்டர் நீள பாறைப் பாதை! சென்னை மெட்ரோ வரலாற்றிலேயே மிகவும் சவாலான ஒரு சுரங்கப்பாதை தற்போதைய அப்டேட் என்ன பார்ப்போம்...
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