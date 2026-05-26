/கோடி கணக்கில் லாபம்.. லட்சக்கணக்கில் பயணிகள்!சாதித்த சென்னை மெட்ரோ

சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் (CMRL) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிலும், மின்சாரச் சேமிப்பிலும் ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. சென்னை மெட்ரோவின் முதல் கட்டம் மற்றும் அதன் நீட்டிக்கப்பட்ட 54 கிலோமீட்டர் வழித்தடத்தில், சுமார் 36 இடங்களில் சூரிய ஒளி மின் தகடுகள் (Solar Panels) பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மொத்த உற்பத்தித் திறன் 10.77 மெகாவாட் பீக் (MWp) ஆகும். கோயம்பேட்டில் உள்ள மெட்ரோ இரயில் பணிமனை (Depot), இரயில் நிறுத்தக் கூடங்கள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள் (Parking spaces) மற்றும் அசோக் நகர், ஆலந்தூர், திருமங்கலம், அண்ணா நகர், எழும்பூர், மீனம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மெட்ரோ நிலையங்களின் கூரைகளில் இந்த சோலார் பேனல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 54 கிலோமீட்டர் வழித்தடத்தின் ஒட்டுமொத்த தினசரி மின் தேவை 4