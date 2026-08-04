/பரந்தூர் தப்புமா? 2-வது Airport கட்டாயம்... - இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு சொல்வது என்ன?!

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Written ByR Balaji
Published: Aug 04, 2026, 09:20 PM|Updated: Aug 04, 2026, 09:26 PM

சென்னை, உலகளாவிய உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி மையமாக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. அடுத்த 5 முதல் 10 ஆண்டுகளில் நகருக்கு இரண்டாவது விமான நிலையம் அவசியம் என்று இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் பி.ரவிச்சந்திரன்தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, தற்போதுள்ள சென்னை விமான நிலையம் நகரின் தற்போதைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வருகிறது. அதன் செயல்திறனை மேலும் மேம்படுத்துவதன் மூலம் சில ஆண்டுகள் கூடுதல் திறனை உருவாக்க முடியும். இருப்பினும், நடுத்தர காலத்தில் புதிய விமான நிலையம் அமைப்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு தற்போது மின்னணு உற்பத்தியில் முன்னணி மாநிலமாக உருவெடுத்துள்ளது. உலகளவில் விற்பனையாகும் ஆப்பிள் ஐபோன்களில் சுமார் 50 சதவீதம் தமிழகத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இங்கு தயாரிக்கப்படும் மின்னணு

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