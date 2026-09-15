/சென்னையில் கனமழையால் ஏற்படும் ஆபத்து... த.வெ.க. அரசுக்கு உள்ள சவால்?

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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 15, 2026, 05:40 PM|Updated: Sep 15, 2026, 05:40 PM
சென்னையில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, தமிழ்நாடு அரசு எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும், குறிப்பிட்ட பகுதிகளில், மழை வெள்ள பாதிப்புக்கு ஆளாகும் நிலை உள்ளது. இதுபோன்ற சிரமங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்தநிலையில், சென்னையில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டங்களை கடுமையாக அமல்படுத்த குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன. சென்னையில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் கூடுதல் கவனம் தேவை என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாடு குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. அதில், கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை முறையாக செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆவணங்களில் மட்டும் இருக்கும் திட்டங்களை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாநிலம்
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