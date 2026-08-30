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சென்னைக்குள் போகாமலே தென் மாவட்டங்களுக்கு எஸ்கேப்! எப்படி சாத்தியம்!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 30, 2026, 08:20 PM
|
Updated: Aug 30, 2026, 08:20 PM
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நகருக்குள் நுழையாமலே துறைமுகம் முதல் தென் மாவட்டங்கள் வரை... 120 கி.மீ வேகத்தில் பறக்கப்போகும் சென்னை புறவட்டச் சாலை! விரிவான தகவல்களை பார்க்கலாம்
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