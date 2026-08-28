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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 28, 2026, 04:40 PM|Updated: Aug 28, 2026, 04:40 PM
பரந்தூர் விமான நிலையம் வரவில்லை என்றாலும், பூந்தமல்லி முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரையிலான மெட்ரோ ரயில் திட்டம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது. மொத்தம் 27.9 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அமைய உள்ள இந்த மெட்ரோ பாதையில், 14 உயர்மட்ட மெட்ரோ நிலையங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சுமார் 8 ஆயிரத்து 779 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த திட்டம், முதலில் பூந்தமல்லி முதல் பரந்தூர் வரை திட்டமிடப்பட்ட மெட்ரோ வழித்தடத்தின் முதல் கட்டமாகும். பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் கைவிடப்பட்டாலும், பூந்தமல்லி - சுங்குவார்சத்திரம் வழித்தடம் தனித்திட்டமாக செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. மேற்கு சென்னை புறநகர் பகுதிகள் மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொழிற்பேட்டை பகுதிகளில் தற்போதுள்ள மற்றும் எதிர்கால போக்குவரத்து தேவையை கருத்தில் கொண்டு இந்த வழித்தடம் உருவாக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான ஆரம்பகட்ட பணிகளுக்கு தமிழக அரசு
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பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து.. மெட்ரோ ரயிலில் வந்த மாற்றம்.. ஷாக் தகவல்
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