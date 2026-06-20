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Written ByR Balaji
Published: Jun 20, 2026, 09:40 PM|Updated: Jun 20, 2026, 10:00 PM

தமிழகத்தின் கடல்சார் சுற்றுலாத்துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில், சென்னைத் துறைமுகத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட சர்வதேச உல்லாசக் கப்பல் முனையம் அதிகாரப்பூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. உலகத் தரத்திலான வசதிகளுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த முனையம், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு புதிய பயண அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், சுற்றுலா உல்லாசக் கப்பலான எம்.வி. எக்ஸ்பிரஸ் (MV Express) இன்று காலை சென்னைத் துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது. கப்பலில் பயணம் செய்த சுமார் 1,800 பயணிகள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு சென்னைத் துறைமுக நிர்வாகம் மற்றும் தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகள் மலர்க்கொத்துகள் வழங்கி பாரம்பரிய முறையில் வரவேற்பளித்தனர். புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த முனையத்தில் விரைவான குடியுரிமை மற்றும் சுங்கச் சோதனை வசதிகள், விசாலமான குளிரூட்டப்பட்ட

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சென்னை உல்லாசக் கப்பல் முனையம் - வந்தது முதல் கப்பல் - பயணிகள் மகிழ்ச்சி!
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