/சென்னையில் Total-ஆ மாறும் சாலைகள்... தமிழ்நாடு அரசின் அசத்தல் திட்டம்...!

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Written BySudharsan G
Published: Aug 05, 2026, 05:00 PM|Updated: Aug 05, 2026, 05:21 PM

உலகத்தரம் வாய்ந்த நீடித்த (Safe and Sustainable) சாலை உட்கட்டமைப்பு வழங்குவது அரசின் முன்னுரிமையாகும். ஒருங்கிணைந்த சாலை உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ₹9,300 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் நான்கு வழிச் சாலைகளாக அகலப்படுத்துதல், புறவழிச் சாலைகள் அமைத்தல், சாலை பாதுகாப்பு, நடைமேடை, ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியச் சாலைகள், இதர மாவட்டச் சாலைகள் தரம் உயர்த்துதல், பாலங்கள் அமைத்தல் ஆகியவை அடங்கும். சாலை பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் பொருட்டு 'பாதுகாப்பான சாலைகள் இயக்கம்' அறிமுகப்படுத்தப்படும். சாலைகள் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் தனி கவனம் செலுத்தக்கூடிய இந்த இயக்கத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவின் (AI) மூலம் வேகக் கட்டுப்பாடு, போக்குவரத்து விதிமுறைகளைக் கண்காணித்தல், சாலை

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