हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
சென்னை கொடுங்கையூரில் போதை ஊசியால் இளைஞர் மரணம்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Aug 18, 2026, 09:40 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 09:42 PM
join
share
சென்னை கொடுங்கையூரில் போதை ஊசியால் இளைஞர் மரணம் குறித்து காவல்துறை தீவிர விசாரணை
Recommended Videos
02:23
சென்னையில் இதயம் குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்
02:04
சென்னை கொடுங்கையூரில் போதை ஊசியால் இளைஞர் மரணம்
01:44
சிவகங்கையில் இளைஞர் தலையை துண்டித்துக் கொலை
02:56
பெரம்பூர் To பட்டாளம் வரை..பூமிக்குள் பாயும் மெட்ரோ..! வேகமெடுத்த சுரங்கப் பணி
04:54
அமைச்சர் CTR சொன்ன வார்த்தை... உடனே குறுக்கிட்ட சபாநாயகர் - பொங்கிய திமுக
07:06
கொரோனா காலத்தில் உயிர் காத்த சித்த மருத்துவம் - Dr.செந்தில்குமார் சொல்வது என்ன?
02:34
அனிருத் – காவ்யா மாறன் திருமணமா? வைரலாகும் நவம்பர் 11 தகவல்!
04:42
முதல்வர் அறை மாற்றம் ஏன்? விளக்கம் அளித்த அமைச்சர் ஆதவ்!
03:10
உச்சக்கட்ட டென்ஷனில் சபாநாயகர் JCD: சட்டென சொன்ன அட்வைஸ்
02:24
கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம்: முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த அதிகாரி
02:30
முன்விரோதத்தால் வாலிபர் வெட்டிக்கொலை: நெய்வேலியில் பகீர் சம்பவம்
02:43
Gold Rate : தங்கம் விலை இன்றும் உயர்வு... சென்னை நிலவரம் இதோ
Trending
News
Photos
Videos
Jadeja : மகேந்திர சிங் தோனிக்கு ஜடேஜா செய்த நன்றிக் கடன்! கோடிகளில் வெகுமதி
2
புதுச்சேரி ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை: ஆகஸ்ட் 21 கடைசி நாள்!
3
Explained : Narcissist என்பவர் யார்? இவர்களை கண்டுகொள்வது எப்படி? மனநல மருத்துவம்..
4
ஆயுஷ்மான் அட்டை இருக்கா? இதை முதலில் செய்துவிடுங்கள்
5
அரசு ஊழியர்கள் இதை செய்தால்... சம்பளத்தில் 20% பிடித்தம்... முக்கிய அறிவிப்பு