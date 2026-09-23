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வீட்டில் எரிந்த நிலையில் SI உடல்! மனைவியின் அதிர்ச்சி பின்னணி
Written By
Umabarkavi K
Published: Sep 23, 2026, 05:20 PM
|
Updated: Sep 23, 2026, 05:20 PM
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சென்னை நுங்கம்பாக்கம் லேக் ஏரியா பகுதியைச் சேர்ந்த போலீஸ் அதிகாரியை மனைவியே பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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