/நில மதிப்பு Top-ல எகிறும்! இரண்டே வருஷம்தான்! எங்க தெரியுமா? குறிச்சி வச்சிக்கோங்க!

சென்னை மாநகரம் விரிவடைந்து வரும் நிலையில், நகர மையத்தை விட புறநகர் பகுதிகளில் ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டாளர்களின் கவனம் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, பெருங்கலத்தூர், தாம்பரம், வண்டலூர், கூடுவாஞ்சேரி, மணிவாக்கம், கேளம்பாக்கம், ஊரப்பாக்கம், சோழிங்கநல்லூர், ஓ.எம்.ஆர்., போரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் வீட்டு மனைகளின் விலை 20 முதல் 45 சதவீதம் வரை உயரக்கூடும் என சந்தை மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போதைய சந்தை விலையுடன் ஒப்பிடும்போது, பெருங்கலத்தூரில் சதுர அடிக்கு 6 ஆயிரம் முதல் 8,500 ரூபாய் வரை உள்ள விலை, 2029-ஆம் ஆண்டில் 7,800 முதல் 10,800 ரூபாய் வரை உயரலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், தாம்பரம், வண்டலூர், ஓ.எம்.ஆர்., போரூர் உள்ளிட்ட முக்கிய வளர்ச்சி மண்டலங்களிலும் குறிப்பிடத்தக்க