Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /5 மணி நேரம் மாயமான பள்ளி வாகனம்... சென்னையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?

5 மணி நேரம் மாயமான பள்ளி வாகனம்... சென்னையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 01:40 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:40 AM IST
தாம்பரத்தை அடுத்த வண்டலூர் கொளப்பாக்கம் பகுதியில் தனியார் பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. நேற்று இந்த பள்ளியின் வாகனம் மாலை 3 மணியளவில் மாணவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு அவர்களின் வீட்டில் விடுவதற்கு கிளம்பியுள்ளது. 3 மணிக்கு பள்ளியில் இருந்து கிளம்பிய வாகனம் சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மாயமாகியது. வழக்கமாக 4 மணிக்குள் வீட்டிற்கு வந்துவிடும் மாணவர்கள் 6 - 7 மணியாகியும் வீடு திரும்பவில்லை. பெற்றோர் பதற்றமடையத் தொடங்கினர். அச்சமடைந்த பெற்றோர்கள், பள்ளி நிர்வாகத்தைத் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளப் பலமுறை முயன்றனர். ஆனால், பள்ளித் தரப்பில் இருந்து எந்தவித முறையான பதிலும் அளிக்கப்படவில்லை என்றும், அவர்களைத் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போனதாகவும் கூறப்படுகிறது. தங்களது பிள்ளைகளுக்கு என்ன நேர்ந்ததோ என்ற அச்சத்தில்
See more

Recommended Videos

5 மணி நேரம் மாயமான பள்ளி வாகனம்... சென்னையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?
02:17
சென்னை பகீர் சம்பவம்: மனைவி மேல் சந்தேகம், வீடியோ காலில் வந்த தண்டனை... நேரலையில் மகள் கொலை
01:25
மால்களாக மாறும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள்!
02:12
மீனவர்களுக்கான டீசல் மானியத்தில் முறைகேடு: அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆய்வில் அம்பலம்
01:50
டிரம்ப்பை புரிந்துகொள்ள... ஈரான் கையில் எடுத்த புது மேட்டர்... சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பு
02:10
விருத்தாசலம் To சேலம் ரயில்: மூச்சிறைக்க ஓடும் பயணிகள்
01:41
5 லட்சம் மக்கள் தொகை.. ஸ்பெயினை அலறவிட்ட குட்டி நாடு!
01:19
வென்றது மெக்சிகோ அணி... ஆனால் சாண்ட்ரா குவேவாஸா தான் வைரல் - யார் இவர்?
02:08
நீச்சல் குளத்திற்கு வந்த பெண்ணிடம் வம்பிழுத்த இருவர்! சுளுக்கெடுத்த போலீஸ்!
02:11
"CM விஜய்யை பார்க்க 600 கி.மீ. நடப்போம்!" இணையத்தில் வைரலாகும் கேரள தம்பதி!
04:26
பெண்களை அந்தரங்க வீடியோ எடுத்த ஜிம் மாஸ்டர்... மனைவியே கொடுத்த பகீர் புகார்
01:52
மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ முதல் கார்டன் வரை: 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் 'வயதான' மாஸ் வீரர்கள்!
02:31

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
20 வயது காதலியை... கொன்ற லிவ்-இன் காதலன்... இன்ஸ்டாகிராமில் அறிமுகம் - நடந்தது என்ன?
Bangalore43 min ago
2
FIFA59 min ago
3
Southern Railway1 hr ago
4
Honeymoon Murder2 hrs ago
5
Tamil Nadu government3:26 PM IST