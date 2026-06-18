/5 மணி நேரம் மாயமான பள்ளி வாகனம்... சென்னையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?

தாம்பரத்தை அடுத்த வண்டலூர் கொளப்பாக்கம் பகுதியில் தனியார் பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. நேற்று இந்த பள்ளியின் வாகனம் மாலை 3 மணியளவில் மாணவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு அவர்களின் வீட்டில் விடுவதற்கு கிளம்பியுள்ளது. 3 மணிக்கு பள்ளியில் இருந்து கிளம்பிய வாகனம் சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மாயமாகியது. வழக்கமாக 4 மணிக்குள் வீட்டிற்கு வந்துவிடும் மாணவர்கள் 6 - 7 மணியாகியும் வீடு திரும்பவில்லை. பெற்றோர் பதற்றமடையத் தொடங்கினர். அச்சமடைந்த பெற்றோர்கள், பள்ளி நிர்வாகத்தைத் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளப் பலமுறை முயன்றனர். ஆனால், பள்ளித் தரப்பில் இருந்து எந்தவித முறையான பதிலும் அளிக்கப்படவில்லை என்றும், அவர்களைத் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போனதாகவும் கூறப்படுகிறது. தங்களது பிள்ளைகளுக்கு என்ன நேர்ந்ததோ என்ற அச்சத்தில்