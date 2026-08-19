/சென்னை கோவில் திருவிழாவில் மோதல்: பட்டப்பகலில் வாலிபருக்கு அரிவாள் வெட்டு.. நடுரோட்டில் நடந்த கொடூரம்!

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Written ByR Balaji
Published: Aug 19, 2026, 09:40 PM|Updated: Aug 19, 2026, 09:40 PM
சென்னை கொடுங்கையூரில் கோவில் திருவிழாவில் இளைஞர்களுக்குள் ஏற்பட்ட மோதல்... பட்டப்பகலில் ஓட ஓட விரட்டி வாலிபரை வெட்டிய கொடூரம். சென்னை கொடுங்கையூரில் நடைபெற்ற கோவில் திருவிழாவில் இளைஞர்களுக்குள் ஏற்பட்ட மோதலில், கார்த்திகேயன் என்ற இளைஞர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார். அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த மர்ம கும்பல், மாதவரம் பால் பண்ணை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட மாத்தூர் அருகே உள்ள பிரதான சாலையில் கார்த்திகேயனை ஓட ஓட அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர். ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த கார்த்திகேயனை மீட்ட போலீசார், சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்து தப்பிச் சென்ற கும்பலை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். பட்டப்பகலில் பிரதான சாலையில் இளைஞரை ஓட ஓட வெட்டிய
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