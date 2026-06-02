/சென்னையில் மின்சாரப் பேருந்துகளை அதிகப்படுத்த திட்டம்!

சென்னையில், சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், புதிதாக 750 மின்சாரப் பேருந்துகளை வாங்கும் திட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. சென்னையில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பொதுப் போக்குவரத்தை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், இரண்டாம் கட்ட மின்சார பேருந்துகள் திட்டத்திற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்ட்ரல் டிப்போ 2-ல் நடைபெற்று வரும் மேம்பாடு மற்றும் புதுப்பிப்பு பணிகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. புதிய டிப்போ அமைப்பு, மின்சார பேருந்துகளுக்குத் தேவையான சார்ஜிங் வசதிகள், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள் மற்றும் எதிர்கால தேவைகளுக்கான வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
சமீபத்தில், ஸ்விட்ச் மொபிலிட்டி நிறுவனத்தின் உற்பத்தி நிலையத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஏசி மற்றும் நான்-ஏசி மின்சார பேருந்துகளின் மாதிரி வாகனங்களையும் எம்டிசி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்திருந்தனர். உலக வங்கி ஆதரவுடன் செயல்படுத்தப்படும்