  • சென்னை மக்களுக்கு டபுள் சர்ப்ரைஸ்!

சென்னை - பெங்களூரு, சென்னை - ஹைதராபாத் போன்ற வழித்தடத்தில் அதிவேக ரயில்கள் இயக்க திட்டமிட்டிருப்பது, ரயில் பயணிகளுக்கு மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் பயண நேரம் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேல் குறையும் என்பது மகிழ்ச்சியைளிக்கும் செய்தியாக உள்ளது.

