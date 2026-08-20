/சென்னை-புதுவை கடல் வழியே அமையும் உயர்மட்ட சாலை... தமிழ்நாடு அரசின் அசத்தல் பிளான்!

Published: Aug 20, 2026, 11:00 PM|Updated: Aug 20, 2026, 11:00 PM
சென்னை, மாமல்லபுரம் மற்றும் புதுச்சேரியை இணைக்கும் வகையில் புதிய படகு சேவை மற்றும் உயர்மட்டக் கடற்கரை சாலை அமைக்கும் திட்டத்தைத் தமிழக அரசு முன்மொழிந்துள்ளது.
மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகம் மற்றும் புதுச்சேரி அரசுடன் இணைந்து படகு சேவை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. மும்பை-நவி மும்பை கடல்வழிப் பாலம் பாணியில் அமையவுள்ள இந்த உயர்மட்டச் சாலை மூலம் பயண நேரம் கணிசமாகக் குறையும். சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பில்லாமல் முன்னெடுக்கப்படும் இத்திட்டங்கள், கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையின் சுற்றுலா வளர்ச்சி மற்றும் போக்குவரத்து இணைப்பை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.