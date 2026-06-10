/சென்னையில் Traffic-கை முற்றிலுமாக அகற்ற ரூ.530 கோடியில் திட்டம்

சென்னையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், செயற்கை நுண்ணறிவின் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ITS என்ற நுண்ணறிவு போக்குவரத்து அமைப்பு திட்டம் தீவிரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. JICA என்ற ஜப்பான் சர்வதேச கூட்டுறவு முகமையின் நிதியுதவியுடன் 530 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. தற்போது பெரும்பாலான சிக்னல்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேர அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன. ஆனால் புதிய ஐடிஎஸ் திட்டத்தில், சாலை சந்திப்புகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கேமராக்கள் மற்றும் சென்சார்கள் மூலம் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை ஏஐ கண்காணிக்கும் என
எந்த திசையில் அதிக வாகனங்கள் காத்திருக்கின்றன என்பதை கணக்கிட்டு, அதற்கேற்ப பச்சை விளக்கின் நேரத்தை தானாக மாற்றும் வசதி இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் தேவையற்ற காத்திருப்பு நேரம் குறைந்து,